مفوضية الانتخابات توضح بشأن تحويل سجل ناخبي منطقة جرف النصر إلى السليمانية

2021/07/05 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، بشأن تحويل بطاقات الناخبين من نازحي جرف النصر إلى السليمانية، واحتسابهم ضمن ناخبي المحافظة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحفي، إن “الناخبين الذين قاموا بنقل أولياتهم ومستمسكاتهم ومحل سكناهم إلى محافظة السليمانية تم احتسابهم على المحافظة”.وأضافت أن “جميع من قدموا مستمسكاتهم …

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