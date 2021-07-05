الصناعات الكهربائية يعادل نفط ميسان بالرمق الأخير

2021/07/05 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف نادي الصناعات الكهربائية تعادلا قاتلا من مضيفه فريق نفط ميسان بعد تعادلهما بهدفين لكلا الفريقين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة ٣٥ من الدوري الممتاز.نفط ميسان بدأ المباراة بشكل سريع وتمكن المحترف اليمني ناصر محمدوه من افتتاح النتيجة بالدقيقة ٩ من المباراة وعدل للصناعات الكهربائية اللاعب محمود أحمد في الدقيقة ٢٠ من المباراة قبل أن يعود اليماني محمدوه لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٢٥ لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد.وحاول الصناعات الكهربائية في الشوط الثاني بالعودة إلى المباراة وأضاع عددا من الفرص قبل أن يعدل محمود أحمد النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة ٣٩ في المركز الرابع عشر بينما رفع الصناعات الكهربائية رصيده إلى النقطة ٣٣ في المركز الثامن عشر./انتهى

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