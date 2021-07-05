قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب تجري بعد غد الاربعاء

2021/07/05 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مفوضية الانتخابات عن اجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواببعد غد الاربعاء الساعة العاشرة صباحًا في مكتبي بغداد(الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.وذكر الناطق الاعلامي في بيان : ان القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي/الكرد الفيلين/ الصابئي المندائي/ الايزيدي/والمكون الشبكي) ستجري في المكتب الوطني حصرًا في اليوم ذاته.واوضح ان أرقام القرعة للمرشحين ستبدا من الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة./انتهى3

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