نائب عن سائرون: 4 أسباب خلف أزمة الكهرباء بينها نقص المد الإيراني وصراع شركات عالمية

2021/07/05 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد عضو لجنة الطاقة النيابية، عن كتلة سائرون صادق السليطي، الاثنين، 3 أسباب تقف خلف تراجع تجهيز التيار الكهربائي خلال الصيف الحالي، فيما كشف عن توقف أربع وحدات من أصل 6 في محطة نينوى الكهربائية بسبب "قلة الوقود".

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وقال السليطي خلال برنامج "القرار لكم" الذي تقدمه الزميلة "سحر عباس"، وتابعه "ناس" (5 تموز 2021)، إن "ازمة الكهرباء التي يمر بها العراق ترجع الى اربعة اسباب وهي سوء الإدارة، نقص المد الإيراني من الغاز، بالإضافة الى تدخل خارج على شكل صراع بين شركات عالمية علاوة على استهداف ابراج الطاقة مؤخراً"، موضحاً ان "هناك عشوائية بتطبيق الخطط وفساداً كبيراً، الأمر الذي قلل الانتاج هذا العام من 20 إلى 16 الف ميكاواط".

واضاف السلطي ان "هناك نقص بتجهيز الخطوط الايرانية عبر البصرة وديالى، بالاضافة الى عدم قدرة وزارة النفط على توفير الغاز الكافي للمحطات"، لافتاً الى ان "الهجمات الارهابية على خطوط النقل، بالاضافة الى المشاكل الاخرى تسببت بخسارة المنظومة 4 الاف ميكاواط".

واشار الى ان "محطة نينوى الكهربائية تعمل بوحدتين فقط من أصل 6 وحدات بسبب قلة الوقود"، مبيناً انه "لاتوجد محطة كهرباء بالعراق من دون موافقة وزارة النفط على الخطة الوقودية".

واشار الى ان "وزارة النفط توفر 1200 مليون متر مكعب لمحطات الكهرباء، وهذه تسد 30% فقط من حاجة وزارة الكهرباء، لأن الحاجة الفعلية للمحطات الغازية في العراق هو 4500 مليون متر مكعب من الغاز".

وبشأن استقالة وزير الكهرباء قال السليطي إن "الوزير المستقيل تم اختياره من قبل رئيس الوزراء؛ لأننا في سائرون خولناه بذلك"، مؤكداً ان "ماحصل في هذا الموسم يتحمل جزء منه الوزير لانه لم يستعد بشكل كامل"، موضحاً ان "الوزير استقال بدون ضغوط واستجابة لمطلب الصدر، فنحن في بلد يمقراطي حقيقي، ومن يقصر في عمله من الشجاعة ان يقدم استقالته".

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