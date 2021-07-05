استراتيجيات أميركا تجاه ميليشيات إيران في الشرق الأوسط

2021/07/05 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الرسالة الأميركية من الضربة العسكرية للميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا؟ .وهل اهتمام إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي يدفعها للتسامح مع تصرفات ميليشيات إيران في العالم العربي؟ .

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