مفوضية الانتخابات تستعد لاجراء قرعة ارقام الاقتراع للمرشحين

2021/07/05 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح اعلامي ، عن استعدادها لإجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ في السابع من شهر تموز الحالي الموافق الأربعاء المقبل (الساعة العاشرة صباحًا) في مكتبي بغداد(الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.واضاف الناطق الاعلامي ، كما ستجري القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي/الكورد […]

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