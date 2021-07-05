الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مسؤول 'المنصة الاعلامية لداعش'

2021/07/05 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول "المنصة الاعلامية لداعش" اثناء محاولته دخول قضاء هيت في الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة - والتي اكدت تواجد احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب والذي يشغل منصب مسؤول المنصة الاعلامية لعصابات داعش الارهابية ومروج اعمالها الارهابية في مواقع التواصل الاجتماعي ووالد أحد الارهابيين الخطرين وكان ينوى الدخول الى قضاء هيت".

وأضاف أنه "على اثر ذلك توجهت مفارزالاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٢٩ وقوة من اللواء المذكور وبعد متابعة تحركاته بدقة تم نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي مدخل قصاء هيت بالانبار، وتتمكن من القاء القبض عليه".

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