رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش

2021/07/05 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قَبِلَ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش من منصبه.

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