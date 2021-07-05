كركوك.. حفل توقيع كتب للكاتب والصحفي شوان داودي

2021/07/05 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مجلة TV التي تصدر عن مؤسسة كركوك الاعلامية مساء يوم الاثنين 5 تموز 2021 حفل تعريف وتوقیع اربع كتب حديثة تعود للكاتب والصحفي شوان داودي، وذلك في مول تايم سنتر بمدينة كركوك.

في مستهل الجلسة التي ادارها رئيس تحرير المجلة روان طالب تحدث الكاتب والصحفي شوان داودي عن اصداراته الجديدة بحضور ادباء وصحفيي و مثقفيي كركوك، وان هذه الكتب عناوينها هي ( المقالات الافتتاحية، ناقوس الساعة 11، تحت الانظار، ورحلة البحث عن الاصدقاء )

وقبل ختام الجلسة وزعت الاصدارات علی الحضور الذين اشادوا بالدور الذي لعبه الكاتب شوان داودي لخدمة الثقافة والصحافة الكوردية .

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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