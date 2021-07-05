2021/07/05 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاثنين، الكلية العسكرية في قلاجوالان والمؤسسات الاتحادية في اقليم، فيما ستعد اللجنة تقريرا عن النقوصات والمستلزمات في تلك الدوائر.

هذا وتألف الوفد من محمد رضا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية وبعضوية آخر عدد من اعضاء اللجنة.

وحول زيارة الوفد قال النائب هريم كمال آغا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان زيارة الوفد تأتي للاطلاع عن كثب بشأن اعمال الكلية العسكرية في قلاجوالان والتي منذ تأسيسها انجزت عملا جيدا بتخريج ضباط وعسكريين مدربين واكاديميين.

واضاف آغا: في الوقت الحالي هنالك دورتين للضباط في الكلية العسكرية وهما الدورة 16 بيشمركة و83 وزارة الدفاع الاتحادية، مبينا انه وخلال الزيارة تفقدوا الدورتين لمعرفة مستواهما، مردفا ان زيارة مؤسسات تابعة للحكومة الاتحادية، في اقليم كوردستان تأتي كواجب برلماني.

وتابع عضو لجنة الامن والدفاع، ان اللجنة ستزور اللواء الثالث حرس الحدود، والجمارك لمعرفة كيفية سير الاعمال عن كثب واعداد تقرير عن النقوصات واللوازم التي تحتاجها هذه المؤسسات وخصوصا اللواء الثالث لحرس الحدود والذي ينتشر على مساحة اكثر من 526 كيلومتر مربع وهو بحاجة الى قوة اكبر، وسيتم تقديم التقرير الى الجهات الحكومية في بغداد.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع النيابية تتفقد مؤسسات اتحادية في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن والدفاع النيابية تتفقد مؤسسات اتحادية في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).