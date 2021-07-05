كنا: الحكومات المتعاقبة فشلت في ايجاد خطط لمواجهة ازمة البطالة

2021/07/05 | 23:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الرافدين النيابية، يونادم كنا، اليوم الاثنين، لا يوجد شيء في الدستور اسمه انتخابات مبكرة، فيما اشار الى ان الحكومات المتعاقبة فشلت في ايجاد خطط لمواجهة ازمة البطالة.وقال كنا، في برنامج حصاد الايام، ان “قانون الانتخابات الجديد سرق سرقا ولم يطبخ في البرلمان، وما جرى هو تعديل على القانون القديم والبرلمان […]

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