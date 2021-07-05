بالوثيقة.. موافقة الكاظمي على استقالة وزير الكهرباء

2021/07/05 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثيقة تتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه.

وأعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء الماضي، تقديم وزيرها ماجد حنتوش استقالته رسميا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجاءت الاستقالة بعد مطالبة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقالة وزير الكهرباء، بسبب سوء تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات.

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