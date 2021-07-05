الصحافة الامريكية تتحدث عن فصل شركة

2021/07/05 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

تداولت الصحافة الامريكية، فصل شركة "بريتش بيتروليوم" استثماراتها النفطية من العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج في أوبك العراق ليس جديدا.

وتناولت الصحافة تصريح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل الذي اعلن عن ان شركة بريتيش بتروليوم تدرس الانسحاب من عمليات التنقيب والإنتاج في العراق".

وتدير الشركة العملاقة أكبر حقل نفطي، فيما ابلغت شركة لوك اويل، وهي ثاني أكبر شركة نفط روسية بأنها تريد بيع حصتها الأكبر في حقل غرب القرنة -2 لشركات صينية.

في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال )أن شركة "بريتيش بتروليوم" تدرس فصل استثماراتها النفطية في العراق ، بما في ذلك امتلاكها في ثالث أكبر حقل نفط في العالم.

وتشير التسريبات إن الشركة تعمل على خطة لإنشاء شركة جديدة مع شركة البترول الوطنية الصينية.

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