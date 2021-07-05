القبض على مسؤول المنصة الاعلامية لداعش الارهابي غربي الانبار

2021/07/05 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة استخبارية القبض على مسؤول المنصة الاعلامية لداعش ومروج اعمالها الارهابية في مواقع التواصل الاجتماعي وفق أحكام المادة 4 ارهاب اثناء محاولته دخول قضاء هيت غربي الانبار.وذكرت في بيان انه : تم نصب كمين محكم لمسؤول المنصة في سيطرة الشهيد محمد الكروي بمدخل قضاء هيت بالانبار، والقبض عليه ./انتهى3

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