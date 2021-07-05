2021/07/05 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى استفاق أهالي الحسكة، و الإنسانية جمعاء على وقع جريمة نكراء، راح ضحيتها الطفلة عيدة الحمودي السعيدو ذات الأربعة عشر ربيعاً، التي قُتلت بذريعة الشرف، بعد أن تم توثيق الجريمة بالفيديو من مرتكبيها، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقعت الجريمة باجتماع العشرات من رجال عشيرتها ( الشرابية) بحجة العار الذي لحق بقواعد العائلة، بعد رفض المغدور تزويجها من ابن عمها في إطار ظاهرة الحيار المنتشرة بين ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عفونة ذهنيكم ترهق أرواحنا - ليلى موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عفونة ذهنيكم ترهق أرواحنا - ليلى موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).