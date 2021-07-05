العالم الثالث بين ديموقراطية رجال الأعمال وديكتاتورية الصين - مجدى عبد الحميد السيد

2021/07/05 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد منذ أربعين عاما كانت الرحلة من هونج كونج إلى بيكين بالقطار تستغرق أربعة أيام ، والآن نفس الرحلة يتم قطعها بالقطار السريع فى تسع ساعات ، إذن ما حدث فى الصين يعتبر معجزة بالفعل حيث طبقت معظم قواعد العولمة الأمريكية على طريقتها فأصبحت الأولى فى العديد من المجالات التكنولوجية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونقل الضغط العالى والدفع الالكترونى والعملة الرقمية والذكاء الاصطناعى وتقنيات الكوانتم للكمبيوت ......





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