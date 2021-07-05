خبير اقتصادي يكشف اسباب تفشي البطالة في الوقت الحالي

2021/07/05 | 23:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الخبير الاقتصادي، جليل اللامي، اليوم الاثنين، اهم اسباب تفشي البطالة في الوقت الحالي.وقال اللامي، في برنامج حصاد الايام، ان “الغاء التعيين المركزي واهمال القطاع الخاص اهم اسباب البطالة في الوقت الحاضر”، موضحا ان “القطاع الخاص كان يستقبل عدد كبير من الخريجين، في حين اغلبهم في الوقت الحالي باتوا يندفعون نحو العمل بالقطاع […]

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