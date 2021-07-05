2021/07/05 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بـ”عمل عسكري جديد” في غزة “محاولة لترميم صورة جيشه”.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم للأناضول إن تصريحات غانتس محاولة لترميم صورة جيشه التي اهتزت بشكل كبير بفعل أداء المقاومة في معركة سيف القدس، وهي المواجهة الأخيرة التي حدثت منذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حماس: تهديدات غانتس بعمل عسكري جديد محاولة لترميم صورة جيشه first appeared on النور نيوز.

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