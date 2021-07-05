2021/07/05 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربعة كتب لفاتح عبدالسلام في الرواية والقصة والقصيرة القاهرة- مصطفى عمارة منذ افتتح د.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الدورة الاستثنائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قبل أيام قليلة ليستمر حتى منتصف الشهر الجاري، كان إقبال الجمهور يزداد يوما بعد آخر ، حيث وصلت أعداد حاجزي التذاكر الألكترونية حوالي 700 ألف حاضر بالإضافة إلى […]
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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الدورة الاستثنائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قبل أيام قليلة ليستمر حتى منتصف الشهر الجاري، كان إقبال الجمهور يزداد يوما بعد آخر ، حيث وصلت أعداد حاجزي التذاكر الألكترونية حوالي 700 ألف حاضر بالإضافة إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض القاهرة الدولي للكتاب:1218 ناشراً والقدرة الشرائية ضعيفة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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