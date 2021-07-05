معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭:‬1218‭ ‬ناشراً‭ ‬والقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬ضعيفة

2021/07/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة‭ ‬كتب‭ ‬لفاتح‭ ‬عبدالسلام‭ ‬في‭ ‬الرواية‭ ‬والقصة‭ ‬والقصيرة‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة منذ‭ ‬افتتح‭ ‬د‭.‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لمعرض‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬ليستمر‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬كان‭ ‬إقبال‭ ‬الجمهور‭ ‬يزداد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬أعداد‭ ‬حاجزي‭ ‬التذاكر‭ ‬الألكترونية‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬حاضر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ […]

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