2021/07/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور حميد يتحدّث لـ(الزمان)عن تجربته في بطولة فيلم لبناني: أجسد دور ضابط وتجاوزت صعوبة اللهجة بالتدريب بغداد – ياسين ياس عاد مؤخرا من لبنان الممثل العراقي نورحميد بعد انتهائه من تصوير مشاهده في الفيلم اللبناني (الثائر) الذي قام ببطولته وهو من تاليف واخراج المخرج اللبناني نوفل مرتضى وبطولة جوزيت فرح من لبنان وطالب عزيزي من […]

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