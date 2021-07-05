2021/07/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئة عبدالعزيز تتآكل وطاهر تصاب بكورونا القاهرة – الزمان ما تزال الممثلة المصرية دلال عبدالعزيز في حالة حرجة للغاية، رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي أفادت أن حالتها في تحسن.وكشف الإعلامي المصري محمد علي خير آخر التطورات الصحية لوالدة الفنانتين نيلي وايمي سمير غانم، حيث أشار (أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة، إذ لم […]

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