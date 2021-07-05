الموسوي: قانون الانتخابات الجديد لم يكن بمستوى الطموح

2021/07/05 | 23:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مفوضية الانتخابات الاسبق، صفاء الموسوي، اليوم الاثنين، ان قانون الانتخابات الجديد لم يكن بمستوى الطموح.وقال الموسوي في برنامج حصاد الايام، ان “قانون الانتخابات الجديد لم يكن بمستوى الطموح، و يجب ان تكون الدائرة الانتخابية معلومة الحدود الجغرافية”، موضحا انه “كان بالامكان الذهاب الى الاقضية لتحديد الدوائر الانتخابية”.واضاف ان “البطاقة الانتخابية […]

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