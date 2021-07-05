الزوراء يعبر النجف بثنائية مهند عبد الرحيم

2021/07/05 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قاد مهاجم الزوراء فريقه للفوز على فريق النجف بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٣٥ من الدوري الممتاز.الزوراء بدأ بافضلية واضحة وسيطر على المباراة وحاول في أكثر من فرصة للتسجيل اثمرت إحداها عبر المهاجم مهند عبد الرحيم في الدقيقة ٣٠ من المباراة ورغم محاولات النجف بالعودة إلى المباراة لكنه لم ينجح في مساعيه لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني استمرت محاولات النجف ورد قائم الزوراء إحدى الكرات بينما خطف الزوراء هدفا ثانيا أيضا بواسطة المتألق مهند عبد الرحيم في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي بفوز الزوراء بهدفين دون رد.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة ٦٩ في الوصافة بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة ٦٥ في المركز الرابع./انتهى

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