داعش يستهدف احد ابراج الضغط العالي جنوب كركوك

2021/07/05 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش باستهداف احد ابراج الضغط العالي جنوب كركوك .وقال المصدر ، ان عصابات داعش الارهابية قامت بتفجير احد ابراج نقل الطاقه الكهربائية الضغط العالي بعبوة ناسفة في ناحية الرشاد قرية الزكارطة جنوب كركوك ./انتهى

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