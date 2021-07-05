2021/07/05 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح لا يمكننا استثناء أى مجتمع بشرى ، من حدوث الجريمة ، بأشكالها الكثيرة المتنوعة ، سواء الجريمة الفردية ، أو الجريمة المنظمة الجماعية ، المنظمة ، والمسلحة ، عابرة للحدود ، والتى فى بعض الأحيان ، يكون لها نفوذ سياسى ، واجتماعى ، وثقافى .



بل ان الجريمة ، كشكل من أشكال استلاب الحياة ، بالدم ، والنهب ، والاغتصاب ، والاجبار ، هى سمات أساسية للقبائل القديمة التى بدأ بها المجتمع البشرى ، فى ......





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