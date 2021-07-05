التحقيق في هجوم صاروخي من هيت على قاعدة عين الأسد

2021/07/05 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ استهدف‭ ‬هجوم‭ ‬بثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬الإثنين‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عسكريين‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬غرب‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬متحدث‭ ‬رسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭.‬ويبدو‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التصدي‭ ‬للصواريخ‭ ‬المهاجمة‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬تصريحات‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ .‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الكولونيل‭ ‬واين‭ ‬ماروتو‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ […]

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