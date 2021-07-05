الانسحاب الأمريكي خطأ استراتيجي

2021/07/05 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬هناك‭ ‬أمران‭ ‬لا‭ ‬تجري‭ ‬المصارحة‭ ‬فيهما،‭ ‬الأول‭ ‬قصف‭ ‬القواعد‭ ‬والثاني‭ ‬طلب‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬العراق‭.‬ في‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬ضد‭ ‬القواعد‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية،‭ ‬نسمع‭ ‬ان‭ ‬تحقيقات‭ ‬تجري‭ ‬لمعرفة‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬انطلقت‭ ‬الصواريخ،‭ ‬واحيانا‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬قواعد‭ ‬اطلاق‭ ‬او‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬غير‭ ‬المنطلقة،‭ […]

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