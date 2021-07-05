النزاهة العراقية تستدعي ثلاثة مسؤولين بتهمة اختلاس أموال نازحين

2021/07/05 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استدعت‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬العراقية‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬بتهمة‭ ‬اختلاس‭ ‬19‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ (‬13‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬كانت‭ ‬مخصصة‭ ‬لاغاثة‭ ‬وايواء‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭ ‬اثر‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬واوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ملاحقة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬الاستقدام‭ ‬صدر‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ […]

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