النوارس تتخطى النجف بثنائية عبد الرحيم

2021/07/05 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاد مهند عبد الرحيم فريقه الزوراء، للفوز على النجف بهدفين نظيفين ضمن دوري الكرة الممتاز، اليوم الاثنين.

واقيم اللقاء على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الاسبوع 35 من المسابقة.

وسجل عبد الرحيم ثنائية النوارس في شباك غزلان البادية بالدقيقتين 30و90، ليكسر صياماً تهديفياً استحر لفترة طويلة.

وبهذا الفوز وصل الزوراء الى النقطة 69 في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد النجف عند النقطة 65 في المركز الرابع.

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