تطوّر عاجل: العراق يحقق أعلى انتاج للكهرباء خلال هذه اللحظات ببلوغه 19600 ميكاواط

2021/07/06 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية، إن كوادر وزارته نجحت في بلوغ رقم قياسي من انتاج الطاقة خلال هذه الساعات، حيث تجاوز الانتاج 19600 ميكاواط.

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المسؤول أبلغ "ناس" أن "انتاج الطاقة وصل قبل منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء (5 – 6 تموز 2021) إلى 19614 ميكاواط، وهو رقم لم يسبق تسجيله بشكل ثابت في الفترات السابقة".

ووافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش من منصبه.

وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (5 تموز 2021)، فإن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر أمرا ديوانيا بقبول استقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش من منصبه".

وتابع "إن الرقم الحالي، هو ثاني أعلى انتاج، بعد أن بلغنا في وقت سابق من الشهر الماضي أكثر من 20 ألف ميكاواط، قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت أبراج الطاقة في عدة محافظات".





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