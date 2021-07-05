إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. والقاهرة ترد 

2021/07/06 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر تلقيها خطابا إثيوبيا يفيد ببدءها الملء الثاني لسد النهضة الذي يثير الخلاف بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.

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