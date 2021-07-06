اتباع التيار الصدري في البصرة ينظمون وقفة تضامنية مع زعيم التيار مقتدى الصدر

2021/07/06 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظم اتباع التيار الصدري وسط البصرة مساء اليوم وقفة تضامنية مع زعيم التيار السيد مقتدى الصدر .واكد المشاركون في الوقفة تأييدهم لزعيم التيار الصدري.وكان زعيم التيار الصدري قال ان شهادته باتت قريبة مخاطبا اتباعه بقوله “ فلا فلا تضيعوا ما حصدتم من ثمار." /انتهى

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