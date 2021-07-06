2021/07/06 | 00:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد ومنظومة سيرام تتصدى له

صافرات الإنذار تدوي في السفارة الأميركية ببغداد وإسقاط طائرة مسيرة

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