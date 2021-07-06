دوي صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد

2021/07/06 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسماع صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية وتفعيل منظومة الـ C-rm للدفاع الجوي داخل السفارة".

وأضاف المصدر أن "منظومة الـ C-ram تم تفعيلها نتيجة رصد جسم غريب فوق سماء السفارة الامريكية".

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