وزارة الكهرباء تعلن تحقيق 19600 ميكاواط من إنتاج الطاقة

2021/07/06 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الكهرباء، تحقيق ثاني أعلى إنتاج للكهرباء خلال هذه اللحظات ببلوغه 19600 ميكاواط.وقال مسؤول في وزارة الكهرباء في بيان، إن "كوادر وزارته نجحت في بلوغ رقم قياسي غير مسبوق من انتاج الطاقة خلال هذه الساعات، حيث تجاوز الانتاج 19600 ميكاواط. وأضاف أن "انتاج الطاقة وصل قبل منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء (5 – 6 تموز 2021) إلى 19614 ميكاواط، وهو رقم لم يسبق تسجيله في الفترات السابقة". وتابع أن "الرقم الحالي، هو ثاني أعلى انتاج، بعد أن بلغنا في وقت سابق من الشهر الماضي أكثر من 20 ألف ميكاواط، قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت أبراج الطاقة في عدة محافظات".

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