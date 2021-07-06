"إسقاط" مسيرة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد

2021/07/06 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مصدران أمنيان عراقيان وكالة رويترز أنه تم اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، من دون وقوع خسائر بشرية

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