مصدر: إسقاط طائرة مسيرة وسط بغداد

2021/07/06 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بسماع صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد.

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