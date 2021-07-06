2021/07/06 | 01:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: منظومة الدفاع الجوية في السفارة الأمريكية ببغداد تسقط طائرة مسيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/06 | 01:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: منظومة الدفاع الجوية في السفارة الأمريكية ببغداد تسقط طائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: منظومة الدفاع الجوية في السفارة الأمريكية ببغداد تسقط طائرة مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).