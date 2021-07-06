اسقاط طائرة مسيرة استهدفت السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء

2021/07/06 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مصادر امنية، الاثنين، بأن السفارة الأمريكية في بغداد، أطلقت صافرات الإنذار الطارئة، فيما أشارت إلى وجود معلومات إلى إسقاطها طائرة مسيرة.

وذكرت أن صافرات الإنذارات إنطلقت قبل قليل داخل السفارة المحصنة في المنطقة الخضراء الحكومية.

وأضافت أن السفارة استخدمت منظومة CRAM الدفاعية الجوية، وهناك أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة.

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