بغداد.. إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية

2021/07/06 | 01:16 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية وسط العاصمة العراقية بغداد دون وقوع أي إصابات.

فيما قال مصدران لرويترز إن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة.

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وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بسماع صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وتتهم الإدارة الأميركية الميليشيات المدعومة من طهران باستهداف قواتها وقواعدها في العراق ومقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

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