بعد سنة من استشهاده.. المجلس الإستشاري العراقي يصدر كتاباً لهشام الهاشمي

2021/07/06 | 01:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتياله، أصدر المجلس الإستشاري العراقي وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية كتابا عن الفقيد الراحل الزميل هشام الهاشمي الكاتب والباحث في الشأن الأمني عضو مجلس إدارة المجلس، تحت عنوان ( بقية الضوء….



كتابات في زمن العتمة ) ضم عشرات المقالات المنشورة وغير المنشورة للفقيد الراحل بين ٢٠١٤ – ٢٠٢٠.



وصورة قلمية للهاشمي وسيرته الذاتية.



يقع الكتاب في نحو ٤٠٠ صفحة من القطع الكبير.



ويجري توزيع الكتاب على مختلف مراكز البحوث والدراسات والهيئات والمنظمات الأقليمية والدولية وزملاء الهاشمي من الكتاب والباحثين والمحللين والأكاديميين.



يشار الى أن الهاشمي أغتيل على أيدي مسلحين مجهولين ليلة السادس من تموز ٢٠٢٠ أمام منزله وسط العاصمة بغداد، من دون أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض على الفاعلين أو الكشف عن هوياتهم والجهة التي تقف وراء عملية الإغتيال التي أثارت موجة واسعة من الإستنكار والشجب والتنديد بي مختلف الأوساط المحلية والدولية.وكانت حكومات وهيئات وشخصيات عالمية قد نعت رحيل الهاشمي بوصفه خسارة فادحة لشخصية أكاديمية عرفت بحضورها اللافت وقدرتها المتفردة في البحث والتحليل الأمني والسياسي خاصة في تفكيك أسرار وكشف خفايا الجماعات المتشددة والتنظيمات الأرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش.



وتركت كتاباته أثرا كبيرا مازال يحظى بإهتمام المعنيين في هذا الشأن.

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