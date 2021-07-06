ويمبلدون.. بارتي وجابر إلى ربع النهائي للمرة الأولى

2021/07/06 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا زحفه نحو اللقب السادس في ويمبلدون والـ20 في الغراند سلام عندما بلغ ربع نهائي ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على التشيلي كريستيان غارين 6-2 و6-4 و6-2، وحذا حذوه السويسري روجيه فيدرر الثامن بتغلبه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 7-5 و6-4 و6-2 ليصبح أكبر لاعب يبلغ هذا الدور منذ 1968.

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