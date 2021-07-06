اسقاط طائرة مسيرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق السفارة الامريكية في بغداد 

2021/07/06 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ أعلنت مصادر أمنية عراقية أنّ القوات الأميركية في العراق أسقطت ليل الإثنين-الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة في غرب العراق تضمّ جنوداً أميركيين.وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تطلق صواريخ ليل الإثنين الثلاثاء في سماء […]

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