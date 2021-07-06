صيف لاهب بلا كهرباء في العراق

2021/07/06 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة الكهرباء تتجدد كل سنة مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العراق، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء إنفاقها أكثر من80 مليار دولار لإنتاج الكهرباء، ولكنها فشلت في توفيرها، في هذه الحلقة نناقش الأسباب والحلول لأزمة الكهرباء.

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