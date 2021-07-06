مصر.. حريق في فندق شهير بكورنيش الإسكندرية

2021/07/06 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق، مساء الاثنين، في فندق شهير بمنطقة سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية، بحسب ما أفادت صحف محلية مصرية.

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