مشاهد من إسقاط طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد (فيديو)

2021/07/06 | 03:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني فجر الثلاثاء، بأن منظومة "CRAM" تصدت لأكثر من طائرة مسيرة كانت تنوي على ما يبدو استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد منتصف الليل.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (7 تموز 2021)، إن "المنظومة المضادة للصواريخ أسقطت إحدى الطائرات المهاجمة".

فيما لم تدلِ خلية الإعلام الأمني بأي تعليق حتى لحظة كتابة الخبر.

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