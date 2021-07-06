2021/07/06 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق..تصاعد وتيرة الهجمات ضد البنية التحتية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تصاعد وتيرة الهجمات ضد البنية التحتية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تصاعد وتيرة الهجمات ضد البنية التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).