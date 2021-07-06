2021/07/06 | 03:18 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: سعد السماك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: إيراداتنا ارتفعت بنسبة 30 %) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت هيئة الجمارك العامَّة تحقيق زيادة في الإيرادات الجمركيَّة خلال الفصل الأوَّل من العام الحالي، تجاوزت 30 % مقارنة بالعام الماضي، وذكرت الهيئة في بيان خصَّت به "الصباح"، أنَّ "إجمالي إيراداتها الجمركيَّة بلغ أكثر من 526,656 مليار دينار خلال الفصل الأوَّل من العام الحالي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: إيراداتنا ارتفعت بنسبة 30 %) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: إيراداتنا ارتفعت بنسبة 30 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).