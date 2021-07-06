الجمارك: إيراداتنا ارتفعت بنسبة 30 %

2021/07/06 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: سعد السماك

أعلنت هيئة الجمارك العامَّة تحقيق زيادة في الإيرادات الجمركيَّة خلال الفصل الأوَّل من العام الحالي، تجاوزت 30 % مقارنة بالعام الماضي، وذكرت الهيئة في بيان خصَّت به "الصباح"، أنَّ "إجمالي إيراداتها الجمركيَّة بلغ أكثر من 526,656 مليار دينار خلال الفصل الأوَّل من العام الحالي

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