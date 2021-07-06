2021/07/06 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تقنية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني مؤخرا إن ما بين 800 و1500 شركة تعمل معها حول العالم تضررت نتيجة عملية القرصنة.

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