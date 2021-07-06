القوات الامريكية تسقط طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء

2021/07/06 | 04:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أسقطت القوات الأميركية في ساعة متاخرة من الليلة الماضية طائرة مسيرة قرب مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد،.وقال مصدر امني انه تم اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأميركية في بغداد من دون وقوع ضحايا.واوضح ان الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة في المنطقة الخضراء ./انتهى9

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